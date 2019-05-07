Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk 5 hedefi

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligi ilk 5 içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Ligde 44 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı. Sportif Direktör Ali Ravcı tarafından idman sahası ortasında yapılan toplantı sonrasında futbolcular hafif tempolu koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Erzurumspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Akhisarspor karşısında galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını, önlerinde Erzurumspor maçının olduğunu hatırlatarak, "Biz hedefimizi belirlemiştik zaten. İnşallah sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız. Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmişti, ikinci yarı da ise kötü gidişatımız oldu. İlk 5 hedefi de yarım kalmıştı bu dönem içerisinde. O yarım kalan ilk 5 hedefini tamamlamış oluruz" dedi.



“Rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor”

Takımda Donald'ın sarı kart cezalısı olduğunu ve Erzurumspor karşısında forma giyemeyeceğini hatırlatan Ravcı, sakatlığı bulunan diğer oyuncuların ise maç saatine kadar hazır olacağını söyledi. Ravcı, bir gazetecinin ligden düşmemek için mücadele eden iki takımla mücadele edeceklerini hatırlatması üzerine, "Rakiplerin durumu çok bizi ilgilendirmiyor, bizim de bir hedefimiz var. Baktığınızda zorluk derecesi 3 tane maç var. Bizim de ilk 5 hedefimiz var. Yine çıkıp, Yeni Malatyaspor, gerçek oyunumuz ve kimliğimizle oynarsak bu işin üstesinden geleceğimi düşünüyorum" diye yanıt verdi.



“Sezona sonuna kadar olan bir süreç”

Bir basın mensubunun "Gelecek sezon için yönetimle bir görüşmede bulundunuz mu?” sorusuna ise Ravcı şöyle cevap verdi:

“Şu ana kadar herhangi bir şey konuşulmadı, sezon sonuna kadar zaten bu süreç. Biz sezon sonuna kadar takımı iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız. İlk iki hafta puansal olarak bizim için müthiş geçti. Amacımız, bundan sonraki üç haftada toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamak."