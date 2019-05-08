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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Mayıs 2019 Çarşamba, 11:33

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında bu sezon adını finale yazdıracak takımlar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak maçların ardından belli olacak. İngiliz ekibi Chelsea, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını ağırlayacak. İspanyol kulübü Valencia ise İngiltere'de 3-1 yenildiği Arsenal'ı konuk edecek.

Cumhuriyet İMECESİ