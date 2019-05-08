Hürser Tekinoktay listesini teslim etti

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti.

Beşiktaş’ta seçime sayılı günler kalırken, başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti. Son yapılan tüzük tadil kongresiyle 9 asil ve 4 yedek üyeye düşen listede şu isimler yer aldı:



Asil üyeler:

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Yağmur Sağnak

Levon Kamer Dökmeciyan

Ercan Ozan

Nilay Yılmaz

Mehmet Bilal Özokur

Ersan Aksoylu

Aker Çıtak



Yedek üyeler:

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi

Engin Bayraktutan

Mehmet Serkan Engin