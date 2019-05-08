Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti.
Beşiktaş’ta seçime sayılı günler kalırken, başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti. Son yapılan tüzük tadil kongresiyle 9 asil ve 4 yedek üyeye düşen listede şu isimler yer aldı:
Asil üyeler:
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Yağmur Sağnak
Levon Kamer Dökmeciyan
Ercan Ozan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
Ersan Aksoylu
Aker Çıtak
Yedek üyeler:
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Engin Bayraktutan
Mehmet Serkan Engin
Hürser Tekinoktay listesini teslim etti
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Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini teslim etti.