Hayri Kozak'tan İmamoğlu'na destek

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, bugünkü toplantıda yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na büyük destek verdi. Kozak, “Tüm camiaya sesleniyorum. 23 Haziran’da şampiyonluğumuz dahil her şey çok güzel olacak. Aynen Ekrem İmamoğlu’nun söylediği gibi. Tanrı, onu bize, memlekete bağışladı. 23 Haziran Türkiye’nin yüzde 70’inin bayram yapacağı bir akşam olacak. Bunu gönülden temenni ediyorum. 23 Haziran’da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunun, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinin tek yolu 23 Haziran’da bu genç delikanlının zafer kazanmasıdır” dedi. Kozak’ın bu sözleri divan üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.