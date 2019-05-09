Metin Albayrak: Beşiktaşlı duruşu olan Atatürkçü gençler yetişecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yönetime alacağını belirttiği fakat listede yer almayan Metin Albayrak’la altyapı üzerine bir söyleşi yaptık. Albayrak, Mehmet Üstünkaya döneminde yöneticilik yapmış Sami Albayrak’ın oğludur. 55 yaşındaki isim, 37 yıldır kulübün kongre üyesi. Fikret Orman’la 2012 yılından bu yana çalışıyor. Bu süre zarfında Kartal Yuvası sorumluluğu, Genel Sekreterlik, Basın Sözcülüğü, İletişim Sorumluluğu gibi görevlerde yer aldı. Şu an ise altyapının her şeyinden sorumlu isim. Kendisi için “Babadan oğula Beşiktaş sevdalısı” derler.

Tüzün dönemiyle başladı

Metin Albayrak söze, yıllar önce (1974) Serpil Hamdi Tüzün’le başlayan Mehmet Üstünkaya’nın başkan, babası Sami Albayrak’ın da sorumlu yönetici olduğu Beşiktaş’ın ilk altyapı projesini anlatarak girdi: “Beşiktaş’ın efsane olduğu dönemin detaylarından bir tanesiydi. Babam ve rahmetli Mehmet Üstünkaya o dönemlerde böyle bir planlama yaptılar. Serpil Hamdi Tüzün geldi. Çalışmalar başladı. Ve temeller atıldı. O atılan temeller meyvesini 15 yıl sonra kazanılan şampiyonlukla aldı. Beşiktaş’ın orta sahası Rıza-Ziya-Fikret’ti. Altyapıdan, futbol okulundan yetişmiş değerlerdi bunlar. Sonra Feyyazlar, Gökhanlar, Sinanlar, Metinler eklendi. Beşiktaş üç yıl üst üste şampiyon oldu. Kupalar kazandı. Şimdi aynı şeyi yapıyoruz. 3.5 yıl önce geldiğimde aynı vizyonu çizdim. Her geçen gün üstüne koyarak geliyoruz.”

‘Transfere bağlı kalınmayacak’

Ümraniye’deki tesisleşme hamlesinden bahseden Albayrak, şöyle devam etti: “Beşiktaş’ın altyapısındaki bütün organizasyon şemasını yeniledik. Doktorumuz, beslenme uzmanımız ve atletik departman uzmanlarımız var. Psikologlar çalışıyor. Transfere bağlı kalmayacağız. Bu yüzden Ümraniye’deki tesislerimizi büyütüyoruz. 5 altyapı sahası ve 100 kişilik kamp alanı olacak. Türkiye genelinde yapacağımız oyuncu taramalarında hem Anadolu’dan hem Avrupa’dan gurbetçi çocukları getirerek eğiteceğiz. Bunları Beşiktaş’ın A takımına hazırlamak için bir düzen kuracağız. Altyapıda scouting departmanı kurduk. Bu gönüllü ekip benim kurduğum 106 futbol okulunu yakından izliyor. Bunlar herhangi bir yerde çocuğu görüyor. Eğer çocuk istediğimiz özelliklere sahipse Fulya’ya çağırıp denemeye alıyoruz. İzleme noktalarımız daha çok konsantre olduğumuz yerler (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Ankara, Eskişehir, Konya gibi). Senede bir A takımda oynayabilecek kapasitede futbolcu çıkarttığımızda, emeğimizin karşılığını hem aldık hem almadık diyoruz. Çünkü bizim hedefimiz ayaklarımızın üzerine basarak birden fazlasını çıkartmak. Bunları yapmalıyız. Şu anki sistemi çökertmeliyiz. Çok para veriyoruz futbolculara.”

U19’dan 5 futbolcu A takıma yükseldi

Albayrak, altyapıdaki yeteneklerden de konuştu: “Şu anda U19 takımında çok başarılı oyuncularımız var. 5 oyuncumuzu profesyonel yaptık. Bunlar A takımla antrenmanlara çıkıyorlar. Liglerinde oynuyorlar, yaz kampına da katılacaklar. Bu gençlerin arkası gelecek. Ümraniye tesisini 2019-2021 arası hizmete açacağız. Yapmamız gereken Beşiktaş’ın ortak futbol aklını Ümraniye’ye taşımak. Burayı bir futbol kültürü haline getirmemiz lazım. Projeyi yaparken dünyadaki çok önemli futbol akademilerini gezdim. Ama en çok etkilendiğim 2 yer vardı. Biri Bayern Münih, diğeri de Salzburg. Kesinlikle kopyala yapıştır yapmadan Beşiktaş’ımıza ait bir model yarattık. Kültürümüzde altyapı genetiği var. Buraya gelen çocuk Beşiktaş değerleriyle, Beşiktaş ahlakıyla ve Atatürkçülük bilinciyle yetişecek. Olmazsa olmazımız budur. Geçmişimize baktığımızda buna Süleyman Seba terbiyesi diyebiliriz. Mütevazı olacaksın. Hakemlere, oynadığın her alanda her platformda herkese saygı duyacaksın. Kazanmak daha sonra gelir.”