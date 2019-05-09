Ahmet Ağaoğlu'ndan "takımdaşlık" vurgusu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mayıs ayına, futbolcuların sergilediği yürekli oyun ile başarılı sonuçlar sayesinde umut ve mutlulukla girdiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de yakaladığı 9 maçlık puan serisiyle bitime 3 hafta kala 4. sıradaki yerini garantileyen, üçüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkını da 3'e indiren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında, takımın oynadığı oyun ve aldığı sonuçlar nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Ahmet Ağaoğlu, oyuncuların oluşturduğu takımdaşlık havasının da ümit verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Baharın neşe ve güzelliklerini selamladığımız mayıs ayına, bordo-maviIi futbolcularımızın haftalardır sergilediği yürekli oyun ve başarılı sonuçlar sayesinde umut ve mutlulukla giriyoruz. Toplanan puanlardan daha ümit verici olan, oyuncularımızın gerek saha içinde gerekse saha dışında yarattığı takımdaşlık havası. Tüm spor kamuoyunun gıptayla takip ettiği genç oyuncularımız, yetenekleri, çalışkanlıkları ve karakterleri ile Türk futbolunda yıllardır güdük bırakılan bazı değerlerin emek ve çaba ile ortaya çıkabileceğini kanıtlıyor."