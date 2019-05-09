Tunga Fişekçioğlu Beşiktaş Divan Kurulu'na listesini verdi

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Tunga Fişekçioğlu'nun, listesi Beşiktaş Divan Kurulu Genel Sekreteri Turgay Pirinç tarafından alındı.

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan Olapan Seçimli Genel Kurul öncesinde Siyah-Beyazlu külğpte hem başkanlık hemde Beşiktaş Seçme ve Sicil kurulu Başkanlığı için listeler tamamlandı.

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu için resmi başvurusunu divan kuruluna teslim eden Tunga Fişekçioğlu liderliğinde ki ekip yarış içinde ki en iddialı grup olarak dikkat çekiyor.

Tunga Fişekçioğlu'nun ekibi şu isimlerden oluşuyor:

-Mehmet Reşit Sözügüzel

-Naci Hocaoğlu

-Ayhan Erdal

-Uğur Çetindağ

-Sönmez Selçuk

-Yavuz Selahattin Kaya

-Göktuğ Birnalkeser

-Koray Erdivanlı

Tunga Fişekçioğlu kimdir?

1968 yılında İstanbul'da doğmuştur. İşletme mezunu olup, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Savunma ve güvenlik sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış, halen de bu sektöre de danışmanlık yapmaktadır. 1989 yılında Beşiktaş kongre üyesi olan Fişekçioğlu 2016 yılından itibaren Beşiktaş Divan Kurulu üyesidir.