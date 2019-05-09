Sakarya-Samsun maçında yayın yok!

TFF 2. Lig’den Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off’ta heyecan bugün başlıyor. Türk futbolunun iki köklü çınarı, Sakaryaspor ile Samsunspor Play-Off ilk maçında kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti. Ligin son haftasında oynanan maçta ise kazanan 3-0'la Samsunspor olmuştu. Sakaryaspor, ilk maçta taraftar desteğini arkasına alıp Samsunspor'u evine eli boş göndermek istiyor. Son haftaların formda takımı Samsunspor ise Sakarya maçında yetenekli ayaklarına güveniyor.

Çeyrek finalde ilk maçlar bugün , rövanşları 13 Mayıs Pazartesi, yarı finalde ilk karşılaşmalar 17 Mayıs Cuma, rövanşları ise 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

İki gruptan finale çıkan takımlar, 28 Mayıs Salı günü Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. 20:45'debaşlayacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor. Canlı anlatım ve skor takibi haberimizde olacak.

8 maçtır yenilmiyorlar

Kastamonuspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra bambaşka bir görüntü çizen Samsunspor, 8 maçtır yenilmiyor. Keçiören, Sarıyer ve Hacettepe ile berabere kalan Samsunspor, Bayrampaşa ve Niğde Anadolu'yu 2-0, Uşakspor'u 4-0, Manisaspor'u 2-1, Sakaryaspor'u ise 3-0'la geçti.

Biletler tükendi

Yılport Samsunsporlu taraftarlar, Sakarya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Ligde Sakarya'da oynanan maçta müthiş bir görsel şölene imza atan taraftarlar, aynı güzellikleri play-off mücadelesinde de sunacak. Sakaryaspor yönetimi tarafından ayrılan 3 bin kişilik tribün biletleri satışa çıkarılırken, kısa sürede tükendi. Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan maç için biletler alan taraftarlar perşembe akşamı statta takımlarını coşkuyla destekleyecek.