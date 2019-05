Şeref Nasır: Fikret Orman’ı yadırgıyorum

Eski Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır, Başkan Fikret Orman’ı eleştirerek, “Yeniden aday olmasını yadırgıyorum. Bugüne kadar yaptıkları ortada. Bunu genel kurul değerlendirecek. Aday Hürser Tekinoktay’la görüştüm, kendisini dinleyince çok memnun oldum. 3 milyar borcun nasıl ödeneceğinin plan ve programını anlattı. Bütün korkumuz bu borcun ödenemeyeceğidir. Şampiyonluk şansımızı yitirdik. Umarız ikinci olup Şampiyonlar Ligi’ne gideriz. Çünkü maddi açıdan buna inanılmaz ihtiyacımız var. Futbolculara, personele ödenecek maaşlar var. Hâlâ bu durumda Fikret Orman’ın aday olmasını yadırgıyorum. Beceremedik deyip kenara çekilebilirlerdi. Bu ayıp sayılmazdı” ifadelerini kullandı.

‘Sıkıntılı dönemden geçiyoruz’

12 Mayıs Pazar günü yapılacak genel kurulda Hürser Tekinoktay’ın karşısına favori çıkacak olan Fikret Orman, önceki akşam Beşiktaşlı Sporcular Derneği’nin iftar yemeğinde efsanelerle buluştu. Orman, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Herkes bunun farkında. Ancak Beşiktaş büyük bir aile. Bizler gelecek kuşaklara daha güçlü ve güzel miras bırakmak için çalışmalıyız. Kulübümüzün en önemli sorunu bütün olmak. Bunu başarırsak her alanda zaferlere doğru yelken açarız. Bize gelecek her projeye açığız” dedi. Yeni dönemde takımın başına geçecek teknik direktör konusuna da değinen Beşiktaş başkanı, “Amacımız kulübün menfaatlarını en iyi şekilde temsil edecek teknik adamla çalışmak. Bu yerli ya da yabancı olabilir. Ama şunu unutmayın, Beşiktaş’ın her zaman B planı var. Kulübümüzü en üst seviyeye getirmek için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

Albayrak: Girmedim çünkü...

Fikret Orman’ın divan başkanlığına sunduğu yeni yönetim kurulu listesinde Metin Albayrak sürprizi yaşanmıştı. Medyada bu gelişme farklı yorumlandı. Dün Metin Albayrak’a ulaştık ve bu sürpriz gelişmeyi anlatmasını istedik. İşte Albayrak’ın Cumhuriyet’e yaptığı açıklama: “Başkanın yönetimde bulunan bazı arkadaşlarla yoluna yeniden devam etmeyeceğini düşünüyordum. Çünkü bu arkadaşlarla uyum sorunu yaşanıyordu. Listeye baktım o kişiler hâlâ duruyor. Bunun üzerine Fikret Orman’a görev almayacağımı söyledim ve listeden ismimi çıkarmasını istedim. İşin özü bu.”