Denizlispor, "Süper Lig" demeye hazırlanıyor

En son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele eden Spor Toto 1. Lig temsilcisi Abalı Denizlispor, bu hafta konuk edeceği Kardemir Karabükspor'u mağlup etmesi halinde bitime 1 hafta kala tekrar Süper Lig'e dönecek.

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'e teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan daha sonra takımın başına Yücel İldiz'i getiren Abalı Denizlispor, son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada girdi.

Bu hafta 12 Mayıs Pazar günü ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Abalı Denizlispor, müsabakadan galip ayrıldığı takdirde son hafta öncesinde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Abalı Denizlispor müsabakayı kazanamasa bile Giresunspor'u konuk edecek Hatayspor'un puan kaybında bile Süper Lig'e yükselecek.

13. haftadan beri ilk 2 içinde

Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen ve puan farkını 3'e indiren Denizlispor, ligde 19. haftada liderlik koltuğunu devraldı.

Bu sezon 13. haftadan itibaren ilk 2 içinde kendisine yer bulan yeşil-siyahlı ekip toplam 10 haftayı birinci sırada tamamladı.

Denizlispor, sezon içinde Altınordu ile 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

4. kez Süper Lig eşiğinde

Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi için gün sayıyor.

Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti.

Yücel İldiz 4. kez "Süper Lig" diyecek

2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligden düşmesi kesinleşen ve 2 kez Süper Lig'e taşıdığı Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet arayacak.

Kardemir Karabükspor karşısında alınacak galibiyeyle teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig coşkusu yaşayacak tecrübeli teknik adam daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak olacak.