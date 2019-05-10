Devler Ligi'nde haftanın oyuncusu Moura oldu

Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final turu ikinci maçında Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Ajax’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek, Hollanda ekibini turnuvanın dışına itmişti. Tarihi mücadelede Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, attığı 3 golle dikkat çekerek takımını finale taşıyan isim oldu. Ajax karşısında hat-tricke imza atan Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

İngiliz ekibinin başarılı oyuncusu Moura, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 47 resmi müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 kez de golü hazırlayan isim oldu.