Bursaspor tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda topa müdahale eden kaleci Boffin, gole izin vermedi. 68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Lima'nın vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 81. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası içinden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren konuk ekip Bursaspor, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltirken Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

ANTALYASPOR: 0 - BURSASPOR: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Hakan Özmert, Chico (dk. 26 Yekta Kurtuluş), Amilton, Fredy (dk. 58 Serdar Özkan), Mevlüt Erdinç, Doukara (dk. 72 Doğukan Sinik)

BURSASPOR: Okan Kocuk, Shehu, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (dk. 78 Burak Kapacak), Badji, Aytaç Kara, Lima, Saivet (dk. 90 Furkan Soyap), Onur Atasayar (dk. 67 Latovlevici), Umut Nayir

GOL: dk. 16 Chedjou (Bursaspor)

KIRMIZI KART: dk. 71 Cissokho (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Umut Nayir, Umut Meraş, Burak Kapacak (Bursaspor); Hakan Özmert, 90+2 Diego (Antalyaspor)