Galatasaray golü erken buldu

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Galatasaray'da cezalı Younes Belhanda ve sakatlığı bulunan Mitroglou karşılaşmada forma giyemeyecek.

Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - GALATASARAY: 1

Karşılaşma oynanıyor...

GOL: Dk. 9 Feghouli



STAT: Çaykur Didi

SAAT: 16:00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Onyekuru, Diagne.

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Morozıuk, Awaziem, Abarhoum, Melnjak, Musa, Azubuıke, Aminu, Boldrin, Samudio, Muriqi



Belhanda cezalı

Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Üç futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'deki son 17 maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.