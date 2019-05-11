Rıdvan Dilmen: Kulüp yöneticileri istese böyle bir maç yönetemez

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik galibiyete imza attı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" "34 haftalık periyotta şampiyon olan da, küme düşen de bir şekilde hak etmiştir ama TFF, insanları yaralıyorsunuz, vicdanlarına zarar veriyorsunuz"

"Ben VAR hakemi olsaydım, Emre Akbaba'nın pozisyonunda faulü verirdim ama kırmızı nereden çıktı kardeşim? Bu nasıl bir şey, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?"

"Bu maçı Başakşehir böyle kazansaydı ne olurdu?"

"Yedek kulübesi 10 kişi gidiyor, orta hakem kedi gibi dönüyor. VAR, Türkiye'de 12-13 hafta adil uygulandı aslında ama VAR Hüseyin Göçek ceza alınca bir anda kırıldı, eskisinden kötü hale getirildi."

"Bana onu bunu anlvatmayın, MHK'yı falan da suçlamayın. Orada ben de olabilirdim. Mustafa Çulcu ve ekibi, Türk futbolunu katlettiler. İnsanların sinirini bozdular. Dünyada adil olmayan tek oyun Türkiye'de oynanıyor."

"Milleti sokağa dökeceksiniz bakın! Bilerek yaptığınızı iddia ediyorum. İsterseniz gelin, neler yaptığınızı ben burada anlatayım. Artık bunları yapmayın."