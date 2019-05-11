Rizespor Başkanı Kartal: Silahım olsa vururdum

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray mücadelesi sonrasında maçın hakemi Serkan Çınar'a büyük tepki gösterdi.

Hakem Serkan Çınar'ın maçı Galatasaray'a verdiğini vurgulayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şampiyon olsun bize ne! Hakem bize neden bunu yapıyor. Maçı bizden alıp Galatasaray'a verdi. Penaltı da yok" dedi.

Başkan Kartal, daha sonra bir Tv kanalının canlı yayınına bağlandı ve sorulan soru üzerine "Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum, iyi ki yoktu, Allah göstermesin. Adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder" dedi. Yayındaki yorumcular Erman Toroğlu ve Serkan Korkmaz ise Rizespor Başkanını sakinleştirdi.

Rizespor Başkanı aynı yayında "Yanımda silah olsaydı yapardım dedim, ki oraya silah zaten sokamayız. Yanlış anlaşılmasın" dedi.