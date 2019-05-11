Şeref tribününde ağır küfür ve tehdit!

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında şeref tribünü de karıştı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın maç sırasında hakem Serkan Çınar ve Galatasaraylı yöneticilere hakaret yağdırıp tehdit ettiği iddia edildi. Ayrıca Galatasaray’ın Rizeli 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın genel kurul üyesi oğlu Yasin Albayrak’ın tartaklandığı öne sürüldü.

Maç sonrası bu iddialar Rize cephesince doğrulanmazken Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından, “Rizespor Başkanı gözümüzün önünde başta maçın hakemi olmak üzere herkese ağır küfürler etti, tehditler savurdu” mesajını paylaştı. G.Saraylı diğer yönetici Mahmut Recevik de Twitter hesabından Rizespor Başkanı’nı eleştirerek, “Rizespor Başkanı’nın protokolde hepimizin önünde hakeme ve hepimize ağıza alınmayacak küfürler etmesini esefle ve şiddetle kınıyorum” dedi.