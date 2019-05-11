Göztepe pes etmedi

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe, 3 kez yenik duruma düştüğü müsabakada Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.

Bornova Stadı'nda henüz 8. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle geriye düşen Göztepe, 2 dakika sonra Deniz Kadah'la beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kendi kalesine attığı golle tekrar 2-1 öne geçen Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci devrede Cameron Jerome'la tekrar eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip karşısında Demir Grup Sivasspor 80. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 3-2 öne geçti. Göztepe bu golden 2 dakika sonra Ngando ile tekrar eşitliği yakaladı.

Müsabaka 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Göztepe 34 puana yükseldi

Bu sonuçla puanını 34'e yükselten Göztepe, düşme hattındaki takımlardan Bursaspor'un 1, maç eksiği bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftada Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

32. haftayı 38 puanla kapatan Demir Grup Sivasspor düşme hattındaki Bursaspor'un 5 puan önünde yer aldı. Sivas temsilcisi, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'ı ağırlayacak.

Deniz Kadah'ın 6. golü

Demir Grup Sivasspor karşısında takımının ilk golüne imza atan Deniz Kadah bu sezon 6. golüne ulaştı. Deniz Kadah Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçının ardından Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin 2. golünü atan Cameron Jerome 5. golüne imza attı. Sonradan girdiği müsabakada Göztepenin skoru 3-3'e taşımasını sağlayan Axel Ngando bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Demir Grup Sivasspor'un ilk golünü atan ve bu sezon 7. golüne ulaşan Emre Kılınç, ligde 7 maç sonra golle buluştu. Göztepe'de Ngando gibi oyuna sonradan dahil olup bir gol atan Muhammet Demir bu sezon 4. golünü kaydetti.

Wallace Reis cezalı

Göztepe'de gördüğü ikinci sarı kartın takımını 10 kişi bırakan Wallace Reis, gelecek haftaki kritik Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Andre Poko, Andre Castro, Cameron Jerome, Kadu ve Serdar Gürler daha önce kırmızı kart görmüştü.