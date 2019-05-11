Ersun Yanal: Türk futbolu adına kara bir gece

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını işaret ederek, "Futbolumuz adına kapkara bir geceydi. Türk futboluna da geçmiş olsun." dedi.

Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından, konuşmasını iki başlık halinde yapacağını söyledi.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta tartışılan hakem hatalarına gönderme yapan Ersun Yanal, "Öncelikle Emre Akbaba, hepimizi üzen bir sakatlık yaşadı. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun. Futbolumuz adına da kapkara bir geceydi. Türk futboluna da geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sözlerini detaylandırmasını istemesi üzerine Yanal, "Çok yazıp çizlenler var. Yorumları okudum. Yorumumu yaptım, geçmiş olsun. Artık tedavimi ederiz, nasıl olur bakacağız." diye cevap verdi.

Ersun Yanal, Galatasaray'la Kadıköy'de 1-1 berabere kaldıkları derbi maçtan sonra "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik." sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"O konuya bir kez daha irdelerseniz çok net anlaşılıyor. Hiçbir takım bizi ilgilendirmiyor. Biz hiçbir takımın buradan elini kolunu sallayarak puan alamayacağını söyledik. O takıma da vermedik. Ne olacağına o takımın maçları belirler."

Karşılaşmayla ilgili de konuşan Ersun Yanal, "2-0 bulduktan sonra kaçan penaltıyla istediğimiz futbol karakterini sergileme fırsatını kaçırdık. Devrenin sonunda da golü yedik. Bu stresli süreçte en önemlisi sonucu almaktı ve aldık. Artık süreç Fenerbahçe'nin lehine başladı. İki hafta sonra süreci doğru yöneteceğiz ve önümüzdeki sürecin bize getireceği kazançlar olacak. Kalan iki maçı da en iyi şekilde oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.