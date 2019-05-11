Ali Koç: Türk futbolu bu anlayıştan temizlenmeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söylediklerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk futbolunun bu anlayıştan, virüslerden, zihniyetten arınması lazım. Bu birkaç kulüp başkanının bir araya gelerek yapacağı iş değil. Halkın tepkileri de ortada, insanlar hür iradelerini sosyal medyada ifade ediyorlar. Bu zincirdeki tüm paydaşların temizlenmesi lazım."



"Tepkili konuşmalar da bir şey değiştirmiyor ama Türk futbolu bence ayağa kalkmalı ve ortak tepkiler verebilmeli. Türk futbolu kendi içinde kendi kendini temizleyebilmeli, adil rekabetin olacağını herkese gösterebilmeliyiz."



"Çok merak ediyorum nasıl bir açıklama olacak, bu hatalar nasıl anlatılacak. Yorumcular formalarını çıkarıp hakkaniyet çerçevesinde nasıl yorumlayabilecek merak ediyorum."



“Bu sistemin kokuşmuş olduğunu, teknolojiye rağmen ne kadar kurgulanmış olduğunu görüyorsunuz. Yaşananlara şaşırsam mı, gülsem mi bilmiyorum. Yazık... Bu beceriksizlikle, hatayla, yanlışla anlatılabilecek bir durum değil. Çok daha ötesinde.”