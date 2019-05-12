Tekinoktay: Bale'ı getireceğiz

Tekinoktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beni bilenler biliyor, eski Beşiktaşlılar, yeni üyelerimiz, bazı dostlarımız bilmiyor. Beşiktaş'ın içinden gelen biriyim. 1960 doğumluyum. 1995 yılında İtalya'dan Lazio kulübüne geçecekken Beşiktaş beni altyapısına davet etti. Ben de İtalya yerine orayı bıraktım ve kalbimin olduğu yer olan Beşiktaş'ta göreve başladım. Kulübümüzün mali bir krizi var. Süleyman abinin kulübü sıfır borçla bıraktığı günden 19 yıldan sonra borca batık raporumuz var. Buraya gelinmemesi lazımdı. Spor müdürleri bizi yayınlara hiç davet etmediler. Genç internet televizyoncuları geldi, medyanın tekelini kırmaya çalıştık. Eksikler varsa kusura bakmayın. Bolu Gerede'ye gitmeyeceğiz arkadaşlar kamp için. Bolu ile oynayarak dev takımlarla mücadele veremeyiz. "

"Gidiyoruz Mitroviç gibi bir futbolcuya 8 milyon Euro veriyoruz, altyapıda böyle bir futbolcu var mı demiyoruz. Paralar bu şekilde savruluyor. Bizim futbol işletme modelimiz tamamen üretim, yıldız bulmak üzere. Hem İngiltere'de hem Almanya'da proje takımı anlaşmaları yapmaya başladık. Transferde kar getirecek ortaklıklarımızı Yağmur Sağnak yönlendirecek."