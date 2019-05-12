Akhisar 7 yıl sonra veda etti

Tarihi boyunca 2008 yılına kadar 3. Lig'den ilerisini görmeyen Akhisar, ardından 4 yıl içinde basamakları tek tek çıkıp 2012'de adını ilk kez Süper Lig'e yazdırdı. Dev rakiplerinin arasında yıllardır mütevazı bütçelerle ayakta kalan, ligde 2014-15'te liderliğe kadar yükselip geçen yıl ilk kez hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akigo, henüz 1 yıl sonra küme düşmenin acısını yaşadı.

Geçen sezon sonunda kendisine Türkiye Kupası'nı kazandıran teknik direktör Okan Buruk'la sürpriz şekilde yollarını ayıran Akhisar, bu sezon düşme korkusunu hiç üzerinden atamadı. Sezonu 5 maçta galibiyetsiz düşme hattında başlayınca teknik direktör Saffet Susic'le yollarını ayırıp eski çalıştırıcısı Cihat Arslan'la anlaşan yeşil-siyahlı ekip, Arslan yönetiminde devreyi düşme barajının üstünde tamamlasa da ardından yine düşüşe geçti. Arslan'la yollarını ayırıp Hamza Hamzaoğlu, Yılmaz Vural gibi isimlerle görüşmesine rağmen pahalı bularak teknik direktör görevlendirmeyen Akhisar, son 13 haftada yola Antrenör Cem Kavçak'la devam etti. Acı sondan kurtulamayan yeşil-siyahlılar Fenerbahçe mağlubiyetiyle 25 puanla son sırada kalıp bitime 2 maç kala lige mendil salladı.

FENERBAHÇE'NİN AHI TUTTU

Akhisarspor'un son yıllarda sürekli kupalar yolunda önüne taş koyduğu Fenerbahçe, yeşil-siyahlıları küme düşüren takım oldu. Henüz 1 yıl önce 10 Mayıs 2018'de Fenerbahçe'nin elinden Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Akhisar, 1 yıl sonra 11 Mayıs'ta rakibine deplasmanda 2-1 yenilerek Süper Lig'e mendil salladı. Geçen sezon Fenerbahçe'yi hem ligde 2 kez yenip şampiyonluktan eden hem de kupayı kazanmasına engel olan Akhisarspor, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da sonunu hazırladı. Bu sezon kendisi gibi sıkıntı yaşayan rakibini ilk yarıda evinde oynadığı maçta 3-0 yenerek düşme hattına atan Akhisar, rövanşta ise küme düşen taraf oldu. Akhisarspor taraftarları, 9 Aralık 2018'de iki takım arasında oynanan ilk maç sonrası takımları 3-0 öndeyken, "Fenerbahçe kümeye" diye tezahürat yapmış, teknik direktör Cihat Arslan ise taraftara engel olmaya çalışmıştı.

DÜŞME ACISIYLA FİNALE ÇIKACAK

Süper Lig'e 7 sezonluk maceranın ardından veda eden Akhisarspor, küme düşmesinden 5 gün sonra Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası finali oynayacak. Üst üste ikinci kez kupada adını finale yazdıran Akhisarspor, 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak kupa finalinde gülen taraf olursa hem kasasını dolduracak hem de yeni sezonda 1. Lig'den UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmayı başaracak. Son olarak 2007 yılında Kayseri Erciyesspor, 1. Lig'den UEFA'ya katılmıştı.



