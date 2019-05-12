Abdullah Avcı: Biz bu ülkede futbol konuştuğumuzu zannediyoruz

Uzun süredir çalıştığımız, Beşiktaş maçının 2. yarısı itibariyle zihinsel yorgunlukların üst üste seyrettiği dönemde bazı değişiklikler yapmak gerekebilir. Bugün böyle bir tercih kullandık, umarım oyuncu grubu sağlıklı cevap verir.Mossoro kadroda ama sadece kadroda. Hamle oyuncusu olarak da değil. 28, 29, 30 hafta bu takımın yükünü çektiler. Kolay değil, sezon sonu geldi. Bir teknik karar, şu anda bu şekilde devam edeceğiz. Türk futbolunun yaşadığı kaotik bir durum var. Bununla ilgili bazen insanlar duygularıyla konuşuyor. Türk futbolunun yaşadığı durumla ilgili notlar aldım, paylaşmak istiyorum. Ülkede bir kısır döngü var. Biz bu ülkede futbol konuştuğumuzu zannediyoruz ama evrensel boyutta ifade ettiği hiçbir şeyi özümsemiyoruz. Ülkede konuşulanlar hakem hataları ve bazı takımların kollanması gibi şeylerle sınırlı olması bizi bir adım ileri götürmüyor. Sorun hayatın adil olmaması değil, adaletsiz olduğuna dair düşünceye bizi tutsak etmesi. Kim kollandı, kimin hakkı yendi, biz futbolu böyle okumaya devam ettiğimiz sürece, son günlerde Ajax, Tottenham, Tottehham'ın dönüşü... Uzaktan bakmaya devam edeceğiz. Benim işim sahanın içi, antrenörlük hayatımda sahanın içinde olmaya devam ettim. Neyi başaracaksak sahanın içinde kazanacağımızı bilirim ve ona göre davranırım. Bundan sonraki süreçte de inadına futbol konuşmaya, bu oyunu konuşmaya devam edeceğim. Herkes sorunu başkalarında aramayı bırakıp, kendine bakmaya başlamalı. Biz bu ülkede futbolu dünya ile rekabet edebilecek seviyeye getirmek için, çalışarak, bilimden faydalanarak getirebiliriz. Başka bir şey değil.