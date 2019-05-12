Fikret Orman, yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 17. sandık sonunda 2423 oy alan Fikret Orman, 5. kez başkan seçildi
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 19:15

Beşiktaş'ta Olağan Seçimlİ Genel Kurulda oy verme işlemi saat 17:00'da sona erdi. 14.200 oy kullanma hakkı kazanmış kişiden 4.899 kişi kongreye katıldı.

İŞTE SANDIKLAR

1 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 53- Fikret Orman: 222

2 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 72 - Fikret Orman: 198

3 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 60 - Fikret Orman: 182

4 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 54 - Fikret Orman: 160

5 nolu sandık: Fikret Orman:142 - Hürser Tekinoktay: 53

6 nolu sandık: Fikret Orman 1014- Hürser Tekinoktay: 348

7 nolu sandık: Fikret Orman: 129- Hürser Tekinoktay: 51

8 nolu sandık: Fikret Orman: 123 - Hürser Tekinoktay: 58

9 nolu sandık: Fikret Orman: 114 - Hürser Tekinoktay: 66

10 nolu sandık: Fikret Orman: 130 - Hürser Tekinoktay: 56

11 nolu sandık: Fikret Orman: 120 - Hürser Tekinoktay: 97

12 nolu sandık: Fikret Orman: 124 - Hürser Tekinoktay: 84

13 nolu sandık: Fikret Orman: 89 - Hürser Tekinoktay: 165

14 nolu sandık: Fikret Orman: 92 - Hürser Tekinoktay: 126

15 nolu sandık: Fikret Orman: 150 - Hürser Tekinoktay: 130

16 nolu sandık: Fikret Orman: 116 - Hürser Tekinoktay: 121

17 nolu sandık: Fikret Orman: 214 - Hürser Tekinoktay: 72

18 nolu sandık: Fikret Orman: 161 - Hürser Tekinoktay: 74

19 nolu sandık: Fikret Orman: 175 - Hürser Tekinoktay: 78

Toplam Oy

Fikret Orman: 2.759

Hürser Tekinoktay: 1501

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Fikret Orman