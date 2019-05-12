Fikret Orman, yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş'ta Olağan Seçimlİ Genel Kurulda oy verme işlemi saat 17:00'da sona erdi. 14.200 oy kullanma hakkı kazanmış kişiden 4.899 kişi kongreye katıldı.
İŞTE SANDIKLAR
1 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 53- Fikret Orman: 222
2 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 72 - Fikret Orman: 198
3 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 60 - Fikret Orman: 182
4 nolu sandık: Hürser Tekin Oktay: 54 - Fikret Orman: 160
5 nolu sandık: Fikret Orman:142 - Hürser Tekinoktay: 53
6 nolu sandık: Fikret Orman 1014- Hürser Tekinoktay: 348
7 nolu sandık: Fikret Orman: 129- Hürser Tekinoktay: 51
8 nolu sandık: Fikret Orman: 123 - Hürser Tekinoktay: 58
9 nolu sandık: Fikret Orman: 114 - Hürser Tekinoktay: 66
10 nolu sandık: Fikret Orman: 130 - Hürser Tekinoktay: 56
11 nolu sandık: Fikret Orman: 120 - Hürser Tekinoktay: 97
12 nolu sandık: Fikret Orman: 124 - Hürser Tekinoktay: 84
13 nolu sandık: Fikret Orman: 89 - Hürser Tekinoktay: 165
14 nolu sandık: Fikret Orman: 92 - Hürser Tekinoktay: 126
15 nolu sandık: Fikret Orman: 150 - Hürser Tekinoktay: 130
16 nolu sandık: Fikret Orman: 116 - Hürser Tekinoktay: 121
17 nolu sandık: Fikret Orman: 214 - Hürser Tekinoktay: 72
18 nolu sandık: Fikret Orman: 161 - Hürser Tekinoktay: 74
19 nolu sandık: Fikret Orman: 175 - Hürser Tekinoktay: 78
Toplam Oy
Fikret Orman: 2.759
Hürser Tekinoktay: 1501