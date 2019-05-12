Ünal Karaman: Bize yakışmayacak goller yedik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da, basit ve kendilerine yakışmayacak goller yediklerini söyledi. Karaman, ''İki takım acısından memnun olunmayacak sonuç. Biz kazanmak istiyorduk. Son iki haftaya üçüncülük şansımızı biraz daha üsteleyerek tamamlayalım. Oyuncularım gayret gösterdiler. Samimi mücadele ettiler. Ben sezon başından itibaren söylüyorum. Takımın içinde yaşamış oldukları zorlukları, idari boyutu bir tarafa bırakıyorum. Şayet bu futbolcu kadrosu inanmamış olsaydı, bizi bugünlere getirmezlerdi. Bugün de basit hatalarla, basit goller yedik. Bize yakışmayacak goller yedik'' diye konuştu.