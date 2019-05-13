Manchester City ile üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Pep Guardiola: Bu en zoruydu

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Peş peşe ikinci sezonda Premier Lig şampiyonluğunu elde eden Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, bunun kariyerindeki "en zor şampiyonluk" olduğunu söyledi.

Brighton'u 4-1 ile geçtikleri son karşılaşma sonrası City, 98 puanla ligi birinci sırada bitirirken, Liverpool'da evinde Wolverhampton'ı yendi ve 97 puanla ikinci oldu.

Guardiola yönetimindeki City'nin ligin büyük bölümünü önde götüren Liverpool'ın önüne geçmesini sağlayan 14 maçlık galibiyet serisi oldu.

Karşılaşma sonrası BBC'den Gary Lineker'e konuşan Guardiola, "Bu, açık ara kariyerimdeki en zor şampiyonluktu." dedi.

48 yaşındaki İspanyol çalıştrıcı, son 10 sezonda çalıştırdığı takımları sekiz kez şampiyon yapmayı başardı.

BBC

Birçok futbol yorumcusuna göre, iki takım arasında tarihi bir mücadeleye sahne olan sezonun en önemli anı, Ocak ayında Manchester City'nin stadında oynanan karşılaşmaydı.

Liverpool 7 puan farkla çıktığı o karşılaşmada City'ye 2-1 yenildi ve puan farkı 4'e düştü.

O karşılaşmada City defansından John Stones'un kale çizgisinden çıkardığı topun, iki takım arasındaki rekabetin gidişatını değiştirdiğini düşünenlerin sayısı hiç az değil.

Şampiyonluk mücadelesi kırılan rekorlarla da tarihe geçti

İki takım arasındaki şampiyonluk mücadelesi, elde edilen puanlar ve galibiyet rakamları ile de lig tarihine geçti.

Liverpool, topladığı 97 puanla, Premier Lig tarihinde en yüksek puanla ikincilikte kalan takım oldu. Bu puan, geçen sezon (City, 100 puanla şampiyon olmuştu) ve bu sezon dışında, onları tüm diğer sezonlarda şampiyon yapmaya yeterliydi.

BBC

Hatta Liverpool, Avrupa'daki beş üst düzey ligin tarihleri göz önüne alındığında, en yüksek puanla ikincilikte kalan takım oldu. Daha önceki rekor, 2009-10 sezonunda Real Madrid'in 96 puanla ikinciliğiydi. O sezonun birincisi ise Guardiola'nın Barcelona'sıydı.

City ve Liverpool, 2018 - 2019 sezonunda topladıkları toplamda 195 puanla, lig tarihinde en fazla puan toplayan ilk iki takım oldular.

İki takım, aynı zamanda elde ettikleri 62 galibiyetle, bu alanda da rekoru kırdı.

City ve Liverpool, toplamda beş yenilgi ile en az toplam yenilgi alan şampiyon ve ikinci takım da oldu.