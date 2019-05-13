Kayserispor 5 hafta sonra galibiyete uzandı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, 5 maç sonra 3 puanı sahadan galip ayrıldı.

Son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan İstikbal Mobilya Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçta 1 beraberlik 3 yenilgi almıştı. Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan sarı kırmızılılar, yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak kötü gidişe dur dedi.

Ligde 40 puana erişerek 38 puan hedefini geçen ve kümede kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor, son iki haftada Akhisarspor ile deplasmanda B.B. Erzurumspor ile sahasında karşılaşacak.