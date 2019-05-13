Atiker Konyaspor'dan Halis Özkahya'ya tepki

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Hilmi Kulluk, futbol kamuoyunun, Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçının hakemi Halis Özkahya'nın verdiği kararları tartıştığını savundu.

Verilen kararların çok da yoruma açık olmadığını kaydeden Kulluk, "Her şey ortada ve bu kararların tartışılacak bir yanı da yok. Ama illa bir şey tartışılacaksa, verilen kararlardan çok, hakemlerin sahadaki duruşları, tavırları göz önüne alınarak, iyi olmayan niyetleri ve medya görevlimize sarf ettiği, 'Senin ağzını burnunu kırarım.' şeklindeki tehdidi tartışılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yürürlüğe girdiğinde, "Anadolu takımlarının bundan böyle en azından alenen hakları yenmeyecek." diye düşündüklerini aktaran Kulluk, "Maalesef üzülerek şahit olduk ki hiç çekinmeden, bağlı oldukları kurumun yaptırımlarından, uyarılarından korkmadan, göz göre göre güçlülerden yana tavır almaya başladılar. Bu sezon sadece Atiker Konyaspor değil, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor gibi birçok Anadolu takımı, yukarıda belirttiğimiz düşünce sistemi yüzünden önemli puan kayıpları yaşamıştır. Bu böyle devam edemez. Hakem kararları ortaya konan mücadelelerin önüne geçemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk futbolu tam anlamıyla bir keşmekeş yaşamaktadır"

Bu sezon defalarca sonucu direkt etkileyecek ve lehlerine olacak pozisyonlarda hakemlerin VAR'a gitmediklerini ileri süren Kulluk, şu görüşlerini paylaştı:

"Bugün eşit şartlarda maçlar yönetilmediği için, düdüğü çalanın, o düdüğü çalanı çağırmayanların hak ve adalet duyguları, üzülerek ifade etmeliyiz ki spor kamuoyu nezdinde yerle bir olmuştur. VAR sistemiyle her şey düzelecek derken, bu sistemi yanlış kullanan ya da kullanamayanlar yüzünden Türk futbolu tam anlamıyla bir keşmekeş yaşamaktadır. Açık ve net bunun neden kaynaklandığını bir kez daha söylüyoruz. Eğer karar vericiler bu konuyu çözebilirlerse, Türk futbolunun rahat bir nefes alacağına eminiz. Hakemler güçlü takımların aleyhlerine yaptıkları hatalar nedeniyle dinlendirilirken, Anadolu takımlarına yönelik skandal kararlarda maç yönetmeye devam etmektedirler. Bunun farkında olduklarından, İstanbul takımları ve onlara ilave birkaç ayrıcalıklı takımın maçlarında korkusuzca, cesurca kararlara imza atabiliyorlar. Aynı cesareti diğer takımlara karşı gösteremiyorlar. Buna kalıcı bir önlem alınmazsa hem Türk futbolunun hem de bağlı bulundukları kurumun marka değerini bu arkadaşlar el birliğiyle aşağıya çekmeye devam edeceklerdir. TFF'ye, PFDK'ye ve MHK'ye soruyoruz, herhangi bir kulüp başkanı ya da yöneticisi karşılaşmanın hakemine, 'Senin ağzını burnunu kırarım.' demiş olsaydı, nasıl ceza verirdiniz? Bunu 15 kişinin içinde söyleyen hakeminiz Halis Özkahya için bir yaptırımınız olacak mı? Merakla bekliyoruz."