Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, dünkü MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular antrenmana koordinasyon ve teknik ısınmayla başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas ve sürat çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Medipol Başakşehir, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.