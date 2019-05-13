C.Ronaldo: Üzerimde ekstra bir baskı var

La Repubblica'ya konuşan Cristiano Ronaldo, üzerindeki baskıyı, yapılan eleştirileri, insanların ondan beklentileri ve kendi içinde yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki yıldız oyuncu, spot ışıklarının altında olmaya, saha içinde veya dışında yaptığı her hareketin dakikası dakikasına izlenmesine, dünyanın en tanınmış sporcularından biri olmaya, basının ve çevresindekilerin ona baskı yapmasına alışkın olduğunu dile getirdi. Ancak bir robot olmadığını ve zaman zaman hata yapabileceğini belirtmek konusunda da oldukça ısrarcı.

"İnsanların benim robot olduğuma inandığını düşünmüyorum ancak beni, hiç problemi olmayan, üzülmeyen, endişeleri olmayan biri olarak görüyorlar. Para ve başarıyı dertsiz olmak sanıyorlar. 'Bir milyoner nasıl üzülebilir, kriz yaşayabilir?' diye sorguluyorlar. Herkesin aynı olmadığını, zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşayabileceğini anlamaları lazım. Onlara hak veriyorum. Adeta elleri tetikte, bir penaltı kaçırmamı, büyük bir maçta hata yapmamı, başarısız olmamı bekliyorlar. Bu, benim hayatımın bir parçası ve bu duruma karşı kendimi yıllardır hazır tutuyorum."

Kendini kanıtlamak zorunda olmaktan sıkılıp sıkılmadığı sorulduğunda Ronaldo, "Bu durumun zaman zaman beni rahatsız ettiğini inkar etmeyeceğim. Sanki her yıl, kendimi kanıtlamak zorundaymışım gibi olmak çok zor ve bu, beni yoruyor. İnsanlara, kendinize, çevrenizdekilere, ailenize, annenize, çocuğunuza kendinizi ispatlamak sizi baskı altına alıyor. 'Yarınki maçı mutlaka kazanmalısın!' dediklerinde 'Beni bir rahat bırakın'' demek istediğiniz zamanlar oluyor." cevabını verdi.

"Futbolu bir görev gibi görürüm: Sahaya çık, kazan, kendini geliştir. Eskiden maç esnasında, 'Şimdi bir çalım atacağım' diye düşünürdüm ama artık düşünmüyorum. Üzerimde çok fazla baskı var. İnsanlar sürekli beni yargılıyor: '33, 34, 35 yaşına geldi, artık işi bitti, bırakması lazım' diyorlar. Onları utandırmak ve 'Ben hala buradayım' diyebilmek istiyor insan."

Bu baskıya ne zaman alıştığı sorulduğunda da şöyle yanıt verdi: "Ne zaman alıştım bilmiyorum ama çok genç yaşlarda bu baskıyı hissetmeye başladım. Madrid'e gittiğimde dünyanın en pahalı oyuncusu olmuştum. Manchester'da 23 yaşındayken Altın Top ödülünü kazanında insanlar, en yüksek seviyeye ulaştığımı düşünmüştü. Son 10-12 yılda üzerimde ekstra bir baskı var." (Goal)