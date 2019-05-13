Ljajic: Değerli bir galibiyet aldık

Gerçekten çok zor bir maçtı. Özellikle derbiden sonra kolay değildi bu maça motive olabilmek. Genel olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Onlar da bize maçın bazı bölümlerinde zorluk çıkardılar. Ama yapmamız gerekeni yaptık ve değerli bir galibiyet aldık.

Bundan mutluluk duyarım ama önce takım gelir. Tüm takımın katkısı var. İkinci yarıda çok iyi maçlar oynadık. Sadece bir maçta yapmamız gerekeni yapamadık onun haricinde çok iyi ivme yakaladık. Kendi adıma da takım adına da mutluyum.

Biz kesinlikle maç maç ilerliyoruz. Şimdi Trabzon'a gidip iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Zor bir maç olacak fakat biz de güçlü bir takımız.