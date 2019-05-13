Şenol Güneş: Beşiktaş şampiyonluğu hedefleyen bir takım

Şenol Güneş'in açıklamarı şu şeklide:

Oyunun tamamına baktığımız zaman, daha fazla pozisyona giren ve daha az pozisyon veren takımdık. İlk yarının son dakikasında gereksiz bir duran top yarattık, iki oyuncumuzun müdahalesiyle gol yedik. Kazanma arzumuz rakibe göre daha fazlaydı. Son dakikalardaki pozisyon gol olsa berabere kalabilirdik. Bu kadar emek veren takım son dakikada puan verirse olumsuz sonuçları oluyor. Nihayetinde 3 puan tabii. Geçen maçlarda kaybettiğimiz puanların acısı var üzerimizde. Çok kötü puanlar kaybettik.

Kongreye bağlı olarak taraftarın biraz dikkat dağınıklığı vardı. Oyunculara karşı ve birbirlerine karşı her olumsuzluk ileride daha büyük sorunlar yaratır. Bulunduğumuz yer istediğimiz bir yer değil. Biz üçüncü olmak için değil birinci olmak için yola çıktık. Kendimizi başarısız görüyoruz. Çoğu takım için bu sıralar başarı olarak kabul edilebilir ama Beşiktaş şampiyonluğu hedefleyen bir takım. İki maç daha var. Biz çıkıp işimizi yapacağız. Sahaya çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Vicdanı rahat olan insan her zaman özgürdür.