Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, ligin ilk yarısını sorgulaması gerekiyor

Son 8 maçın yedisini kazanmak Beşiktaş'ın ne kadar kötü 22 hafta geçirdiğini görebiliyoruz. Derbiyi kaybediyorsunuz ve rakiplerinizin 4 puan gerisindesiniz. Beşiktaş'ın ilk yarıyı sorgulaması gerekiyor. Üçüncülük cepte maça çıkıyorsunuz. Oyuncuların maçı kazanma isteği büyük takımlar için önemlidir. 4. olma şansı yok gibi. Bunun biraz mental yorgunluğunun maça yansımasını oyunun gittili geldiğinden anlayabilirsiniz. Alanyaspor'da 5. 6. olma için çıkmıştı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Kongreden sonra nefeslendi Beşiktaş. Fikret Orman'a da hayırlısı olsun diliyorum. Ama özellikle rakibini tanımıyorum ama 1600 küsür oy alması da Fikret bey ekibi daha konsantre olmasını sağlaaycaktır. Bunu uyarı olarak görmek gerek.
Son 4 yıla baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi umudunu devam ettiriyorsanız Şenol Güneş açısından başarılı diyebiliriz. Dolayısıyla Şenol hoca Beşiktaş kulübü tarihine geçmiştir. Milli takıma da 2 hafta sonra başlayacaktır.
Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın'ı da sahiplenmesi de doğaldır ve bir de mesajdır. Kulüplerin ekonomik olarak küçülmeye gittikleri bir gerçek. Kimle çalışacaklarını bilemiyoruz. Rıza olur Sergen olur vs. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta bir gün şans bulacaktır, bulmalı da.
Beşiktaş'ın iyi olan bir tarafı var. İsteksiz Beşiktaş'ı çok nadir hatırlıyoruz. Ruhsuz oynayan bir Beşiktaş'ı göremezsiniz. Bugün hata yaptı mı yaptı ama öylesine oynadı diyemeyiz. Alanyaspor'da çok gol pozisyonuna giren bir takım.
Son 2 haftayı Trabzon maçıda kazanıp sonra ne olacak diye bakacak. En azından Şampiyonlar Ligi ön eleme için hesaplarını yapacaktır.