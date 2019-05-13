Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, ligin ilk yarısını sorgulaması gerekiyor

Son 4 yıla baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi umudunu devam ettiriyorsanız Şenol Güneş açısından başarılı diyebiliriz. Dolayısıyla Şenol hoca Beşiktaş kulübü tarihine geçmiştir. Milli takıma da 2 hafta sonra başlayacaktır.

Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın'ı da sahiplenmesi de doğaldır ve bir de mesajdır. Kulüplerin ekonomik olarak küçülmeye gittikleri bir gerçek. Kimle çalışacaklarını bilemiyoruz. Rıza olur Sergen olur vs. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta bir gün şans bulacaktır, bulmalı da.

Beşiktaş'ın iyi olan bir tarafı var. İsteksiz Beşiktaş'ı çok nadir hatırlıyoruz. Ruhsuz oynayan bir Beşiktaş'ı göremezsiniz. Bugün hata yaptı mı yaptı ama öylesine oynadı diyemeyiz. Alanyaspor'da çok gol pozisyonuna giren bir takım.