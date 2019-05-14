Sivas'ta kupa finali heyecanı

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda sporsever kentteki otellere rezervasyon yaptı.

Talep dolayısıyla birçok otelde yer kalmadı, esnaf ise şehrin tanıtımına büyük katkı sunacak organizasyondan büyük memnuniyet duyuyor.

Büyük Otel Genel Koordinatörü Kaya Korkmazgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final müsabakasının kentteki tüm esnafa yansımasının olduğunu söyledi.

Tüm otel işletmecilerinin bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirten Korkmazgil, "Gelecek misafirlerimizin rahat etmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Gerek yemek menülerimiz ve gerekse otel hizmetleri anlamında eksik olmaması için tüm gayretimizi gösterdik. Sivas'taki bütün otellerimiz dolu ve çok mutluyuz." dedi.

Esnafların adeta bayram havası yaşayacağını vurgulayan Korkmazgil, şunları kaydetti:

"Sivas'ta büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik Sivas'taki esnafımıza da halkımıza da yarayacak. Sivas'ta aktivitelerin daha bol olması, futbolun dışında diğer spor branşlarının finallerinin de yapılması esnafa küçük de olsa bir katkı sağlayacaktır, bu katkı da önemsenecek bir katkıdır. Yıllardır otelimizde konaklayan misafirlerimiz aradığında 14-16 Mayıs tarihlerinde dolu olduğumuzu söylüyoruz. Otelimize 2 ay öncesinden rezervasyon yaptıranlar var. Türkiye'de büyük bir finalin Sivas'ta olması güzel bir şey. 180 yatak kapasitemiz var ve tamamı dolu. Sivas'ın özel yemeklerini gelen misafirlerimize tattırma imkanımız olacak."

- Otellerde rezervasyonlar doldu

Royal Otel Müdürü Tuba Doğan ise otellerinin ve kentteki diğer otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu söyledi. Bu durumun memnuniyetini yaşadıkları belirten Doğan, "Sivas halkı olarak bunun sevincini yaşıyoruz. Bizim ve esnafımız için çok iyi gelir kaynağı olacağını düşünüyorum." dedi.

Sivas'ta ilk kez final müsabakası oynandığını aktaran ve bu tür organizasyonların devamını dileyen Doğan, "İnşallah bundan sonraki müsabakalar da Sivas'ta olur ve biz de bundan kazanç sağlarız. Otelimiz 120 yatak kapasiteli ve tamamı dolu. Rezervasyon için arayanlara dolu olduğumuzu söylüyoruz." diye konuştu.

- Yeni 4 Eylül Stadyumu finale hazır

Müsabakanın oynanacağı 27 bin 532 seyirci kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda da bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Stadyumdaki bazı bölümlerde kriterlere uygun düzenlemeler yapıldı. Akhisarspor ve Galatasaray taraftarlarına eşit olarak yer ayrılan stadyum her iki takımın bayraklarıyla süslendi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu Müdürü Fatih Şimşek ise "sultan şehir" Sivas'ta ilk defa büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Stadyumdaki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran Şimşek, bu gece tüm hazırlıkların tamamlanacağını belirtti.

Stadyumun çevre düzenlenmesinin de tamamlandığını söyleyen Şimşek, "Stadyumumuzdaki eksiklikler Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine göre tamamlandı. Son saatleri bekliyoruz. Taraftarlar için stadyum çaprazlama ikiye bölündü. Kuzey-güney ve doğu-batı şeklinde. Kuraya göre Akhisarspor taraftarları kuzey ve güney tribünlerinde, Galatasaray taraftarları ise doğu ve batı tribünlerinde yerini alacak." ifadelerini kullandı.