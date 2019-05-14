Mustafa Cengiz: Bize karşı algı operasyonu yapılıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Galatasaray'a karşı çok büyük algı operasyonu yapılıyor. Galatasaray'ın şanlı şampiyonluk yürüyüşünü kötülemek, değersiz kılmak amaçlı...

"Ben bu yürüyüşün camiada tam bir kenetlenmeye doğru evrilmesini görüyorum. Galatasaray kenetlendiği için 8 puan geriden buraya geldi. Galatasaray en kötü durumlarından şampiyonluk yürüyüşünü bırakmadı. Bu yürüyüş onurlu ve şerefli bir yürüyüştür. Şampiyonluğa ulaşan takımlar oyunun içine hile katmamış ise onun şampiyonluğunu kutlamak gerekir. Biz şu anda her alanda lideriz. Sadece sportif anlamda değil, maddi anlamda da. UEFA kriterlerinde de lideriz. Her iki kupada yürüyoruz. Ne mutlu bize ki verilen desteğe aracı olduk."

"Bizi rahatsız eden bir algı var. Maalesef biz zamanında VAR kayıtları incelensin dediğimiz için, pozisyonlara bakılsın dediğimiz için, TFF istifa etsin dediğimiz için ben ceza aldım. Teknik direktörümüz 10 maç ceza aldı. Bütün bunlara rağmen biz bu yürüyüşe devam ettik. Bize en büyük gücü veren camiamızdır. Neden bu algı operasyonları yapılıyor? İki haftadır sanki Galatasaray şampiyon oldu, bunu nasıl yok ederiz, nasıl mutsuz ederiz... Öylesine baskı yaratılıyor ki Galatasaray buna sevinmesin. Hiçbir galibiyetimize tebrik yok. Sahada ayağını bırakan oyunculara geçmiş olsun bile yok. Spor bir yarışmadır. Türk milletini bir araya getiren bir harçtır. Bu harcın en büyük paydası biziz. Biz çok olumlu bir paydayız. Ötekileştirmek, bir algı yaratmak çok kötü bir yoldur. Spor kulüpleri yöneticileri ve başkanları diğer kulüpler hakkında hele ki kendilerinin olmayan maçlar hakkında konuşurken dikkatli olmalıdır. Çok kötü duyumlar alıyoruz. Sporun bir yarış olmasını istiyoruz."

"Lütfen bu şanlı yürüyüşün devamında camiamıza ve karar verici mekanizmalara sesleniyorum. Oynayacağımız maçları önceden belirlemesinler. Maçlara şu ya da bu şekilde etki etmesinler. Bunu özellikle istirham ediyorum. Yok taçtan yedik, yok buradan yedik diyerek bunu basite indirgersiniz. Bunu ana gündem maddesi yapmasınlar. Bütün maçlar kayıt altındadır. Son 1 yıldır VAR'ın kaydı altındadır. Hatalar olmamakta mıdır? Toplama bakınca Galatasaray aleyhine yapılan hatalar, lehine yapılanlardan kat kat fazladır. Hata her zaman vardır. Açıkça bizim aleyhimize yapılan hatalar, lehimize yapılanlardan fazladır. Bizi kimse koruyup kollamamaktadır. Kollasa ben, hocam, oyuncularım ceza almazdı. Hatalar açık ve net. Lütfen objektif olalım. Kitleleri birbirine düşürücü söylemlerden uzak kalalım. Kendi çıkarı için rakibine saygısız, hadsiz cümleler kullanmayalım. Mert olalım, açık olalım. Ancak böyle fair, dürüst mücadelede varız."