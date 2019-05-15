O takım küme düşürülebilir

Ligde bitime 2 hafta kalırken Ankaragücü’nde üzücü bir gelişme yaşanıyor. Ligde 37 puanla küme düşme hattından 2 sıra üstte 14. sırada bulunan Başkent ekibi, sezonu aynı sırada tamamlasa bile küme düşebilir.

Sarı-Lacivertliler'in 2011'de formasını giyen Klukowski’ye olan 160 bin Avro'luk borç ödenmediği için FIFA’dan önümüzdeki günlerde 6 puan silme cezası gelme tehlikesi bulunuyor. Oyuncunun ödemesi için verilen sürenin dolduğu ve son tarihin 3 Mayıs'ta geride kaldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Michael Klukowski, "Bu 9 yıldır süren bir konu ve bir türlü çözülmedi. Ankaragücü'nü altliglere düştüğü zamanlarda hep idare ettim, transfer yapabilmeleri için birçok kez kolaylık yaptım ama onlar bana olan sözlerini tutmadı. En son verdiğimiz süre de doldu. Avukatım şu anda işlemleri başlattı ve bu sezon için Ankaragücü'ne 6 puan silme cezası gelmesi gündemde" dedi.