Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa serüveni kısa sürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sezonun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa eden teknik direktör Mustafa Denizli'nin lacivert-beyazlı takımdaki serüveni kısa sürdü.

Ligde 25 maçta 26 puan

Kasımpaşa, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı 25 maçta 26 puan toplayabildi. Lacivert-beyazlı ekip, 8. hafta öncesinde göreve gelen Denizli ile ligde sadece 7 galibiyet alabildi.

Deneyimli teknik adam ile lig müsabakalarında 13 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 5 karşılaşmada ise sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 36 kez havalandıran lacivert-beyazlılar, kalesinde ise 44 gol gördü.

Özdeş'in gerisinde kaldı

Mustafa Denizli, Kasımpaşa'da selefi Kemal Özdeş'in gerisinde kaldı.

Kemal Özdeş yönetiminde lige iyi başlayan Kasımpaşa, maç başına 1,71 puan ortalaması tutturdu.

Lacivert-beyazlı takım, Özdeş'in ardından 8. haftada göreve gelen Denizli yönetimde ise Süper Lig'de müsabaka başına 1,04 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Kupada çeyrek final oynadı

Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Şampiyonluğa ulaşan takımın doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılacağı kupaya dördüncü turdan dahil olan lacivert-beyazlı takım, sırasıyla Batman Petrolspor, Menemen Belediyespor ve Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde 2017-2018'in şampiyonu ve bu sezonun finalisti Akhisarspor ile eşleşen Kasımpaşa, rakibine 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olarak kupadan elendi.

Mustafa Denizli'nin karnesi

Kasımpaşa'nın Mustafa Denizli yönetiminde lig ve kupada oynadığı toplam 31 maçta gösterdiği performans şöyle: