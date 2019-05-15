Mesut Bakkal: Sözün bittiği yerdeyiz

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırlayacak Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Mesut Bakkal antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Zorlu randevunun önemine işaret eden Mesut Bakkal, nerede olduklarını ve bu maçın kendilerini nerelere getireceğinin de farkında olduklarını dile getirdi.

"TARAFTARIMIZIN ÇOK BÜYÜK DESTEK OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Antalya’dan galibiyetle dönmelerinden ötürü morallerin takımda yüksek olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Sözün bittiği yerdeyiz. Oyuncularımıza, taraftarlarımıza, camiaya güveniyorum. İyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Kazanmamızın neleri getireceğini biliyoruz. Bu maçın çok fazla detayına gitmeye gerek yok. Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. Böyle bir maça çıkacağız. Bunun haricinde farklı detaya gitmeye gerek yok. Taraftarımızın çok büyük destek olacağına inanıyoruz” dedi.

KADRODA REVİZYON OLMAYACAK

Bu maç için hiçbir mazeretlerinin bulunmadığını kaydeden Mesut Bakkal, biletlere yönelik yoğun ilgiye ise şaşırmadığını söyledi. Taraftara seslenen tecrübeli teknik adam, “Taraftarlarımızdan benim tek istediğim şey son düdüğe kadar inanılmaz coşkuyla devam etmeleri gerekiyor. Böyle maçlarda Bursa taraftarının maçı aldığını biliyorum, oyuncuyken bunu yaşadım. Aynı coşkuyu ve ilgiyi bekliyoruz. Antalya maçında büyük bir avantaj yakaladık. Bunu da lehimize çevirmemiz gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyuncularımıza güveniyorum” diye konuştu. Mesut Bakkal ayrıca, takımda revizyon olmayacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da Mesut Bakkal oyuncularıyla birlikte saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Ardından topla birlikte koordinasyon çalışmaları gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalıştı.