Babel'den flaş paylaşım!

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Ryan Babel, Instagram hesabından geleceğiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 22:49

Premier Lig'e veda eden Fulham'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Instagram'dan ilginç bir paylaşım yaptı.

Hollandalı milli futbolcu "Bir sonraki durağımı bilmek ister misin? Youtube kanalıma abone olun" ifadelerini kullandı.

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Ryan Babel