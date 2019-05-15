Babel'den flaş paylaşım!

Premier Lig'e veda eden Fulham'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Instagram'dan ilginç bir paylaşım yaptı.
Hollandalı milli futbolcu "Bir sonraki durağımı bilmek ister misin? Youtube kanalıma abone olun" ifadelerini kullandı.
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Premier Lig'e veda eden Fulham'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Instagram'dan ilginç bir paylaşım yaptı.
Hollandalı milli futbolcu "Bir sonraki durağımı bilmek ister misin? Youtube kanalıma abone olun" ifadelerini kullandı.