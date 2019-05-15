Selçuk İnan'dan penaltı açıklaması!

Hakem Suat Arslanboğa'nın kararları tartışma yaratırken, Sarı-Kırmızılılar Mbaye Diagne ile 65. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Akhisarspor'da Miguel Lopes ise 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, şunları söyledi:

''Galatasaray'daki 8. yılım ve 12. kupa. Önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 3 gün sonra da çok önemli bir maçımız var. İnşallah bu sezonu 2 maçla kapatabiliriz. Taraftarlara bu güzel günü yaşattığımız için gururluyuz.''

Penaltıyı neden kullanmadı?

''Hocamız, sonuç ne olursa olsun maçı bırakmamamızı istiyor. Bugün de böyle bir şey oldu. Geriden gelip kazanmak daha mutlu ediyor. Penaltıyı neden kullanmadığımı merak edebilirler. Görevlerimiz var. Hoca tahtaya isim yazıyor. Diagne'nin ismi yazılıydı. O kullanmak istedi.''