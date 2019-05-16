Spor Toto 1. Lig'de son hafta heyecanı başlıyor

Ligin son haftası, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, ligi ilk 2'de bitirerek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Son haftasına girilen ligde Hatayspor ile Osmanlıspor'un normal sezonu ilk 6'da bitirerek play-off'ta mücadele etmesi kesinleşti. Play-off'ta yer alacak diğer iki takım olabilmek için 3 ekip yarışıyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanlı Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor'dan ikisi, son hafta maçlarının ardından play-off'a kalacak.

Ligden düşecek takımlar ise daha önce belli oldu. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Ligde son haftanın maç programı şöyle:





Yarın:

16.30 Altay - Birevim Elazığspor (İzmir Atatürk)

16.30 Boluspor - Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

16.30 Balıkesirspor Baltok - Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor - Ümraniyespor (Zafer)

18 Mayıs Cumartesi

16.30 Gençlerbirliği - Adana Demirspor (Eryaman)

16.30 Adanaspor - Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16.30 İstanbulspor - Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)

16.30 Kardemir Karabükspor - Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)