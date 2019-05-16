Paulo Dybala, Juventus'tan ayrılmaya hazırlanıyor

Calcio Mercato 'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde bir radyo programında kardeşi Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili konuşan menajer Gustavo Dybala, Arjantinli oyuncunun şu anda Torino ekibinde mutsuz olduğunu ve sezon sonunda kulüpten ayrılmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Hangi kulübe gideceğinin sorulması üzerine ise Gattuso Dybala, "Şu anda nereye gideceği kesinlik kazanmadı ama onun önünde birçok olasılık var. Geçtiğimiz sezonlarda burada kendini çok iyi hissediyordu ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncunun Cristiano Ronaldo ile arasında sorun olmup olmadığının sorulması üzerine ise Gustavo Dybala, "Cristiano Ronaldo ile saha dışında hiçbir sorunu yok. Paulo sadece forma giymek istiyor. O şu anda genç ve yetenekli bir oyuncu süre bulamadığı için de mutsuz. Juventus'tan sezon sonunda ayrılması muhtemel olan tek kişi de Paulo değil. İlerleyen günlerde her şey netlik kazanacak." dedi.

Pualo Dybala bu sezon Juventus ile çıktığı 40 resmi maçta 10 gol atıp 6 da asist yaptı.(Goal)