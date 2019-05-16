Fenerbahçe'de ilk hedef Edin Visca

Feerbahçe Edin Visca için Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanırken transfer için 5 milyon euro bütçe ayırdı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe, 11:49

Gelecek sezon bu yılı unutturmak isteyen Fenerbahçe, transferde önceliğini ligin gol ve asist olarak en verimli oyuncularından birini alarak yapmak istiyor.

Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Teknik direktör Ersun Yanal’ın mutlaka sarı-lacivertli takımında görmek istediği Edin Visca için yönetim düğmeye basıyor. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeyi planladığı rakam 5 milyon Euro...

Başakşehir oyuncudan daha yüksek bir bonservis geliri elde etmek istese de hem Visca’nın gelecek sezon bitecek olan sözleşmesi Kanarya’nın elini güçlendiriyor.

Bu sezon 12 gol 14 asistlik performansıyla ligin yine en üretken isimlerinden biri olmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeyi de çok istiyor.

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Ersun Yanal, Edin Visca