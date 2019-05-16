Geçen hafta Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artıran Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü Göztepe ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkacak.

Ligde 34 puanlı İzmir temsilcisinin 33 puanla bir basamak altında bulunan yeşil-beyazlılar, son haftaya girilirken bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattından bir basamak üste çıkmak istiyor.

Bursa temsilcisi, Göztepe karşılaşmasını kaybetmesi halinde küme düşecek. Yeşil-beyazlılar kalan iki maçını kazanırsa kesinlikle ligde kalacak.

Bursaspor kalan iki maçından 3 ya da 4 puanla ayrılması durumunda Göztepe ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre durumu belli olacak.

- Şehir ve camia "kenetlendi"

Bursaspor'un çıkacağı bu kritik maça taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Sosyal medya ve çeşitli platformlardan organize olan taraftar grupları, birlik ve beraberlik mesajlarıyla takıma destek çağrısında bulundu. Ayrıca kentin, Büyükşehir Belediye Stadyumu'na çıkan işlek yollarında üst geçitlere takımı ve taraftarı motive edici sloganlar bulunan yeşil-beyaz pankartlar asıldı.

Kulüp yönetimi de yaptıkları toplantının ardından bilet fiyatlarını aşağıya çekerek, 5 liraya kadar taraftarlara maç bileti fırsatı sundu.

Bursaspor taraftarına ayrılan ve 14 Mayıs Salı günü saat 11.00'de satışa çıkan 17 bin biletin yüzde 80'i, iki saat içinde tükendi. Kalan biletlerin de gişeden satılmasıyla Bursaspor-Göztepe maçı "kapalı gişe" oynanacak.

Yeşil-beyazlıların kombine sahipleri ve Göztepelilerin de eklenmesiyle maçı 40 bin civarında taraftarın izlemesi bekleniyor.

- "Bu 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor"

Bursaspor'un taraftarlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova, tüm kentin bu maça kenetlendiğini söyledi.

Karşılaşmaya ilgilinin üst düzeyde olduğunu belirten Kumova, bu durumunun kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Camianın takımına sahip çıkmasının istediklerini vurgulayan Kumova, şöyle konuştu:

"Maç biletleri satışa çıktığı andan itibaren neredeyse tükendi. Taraftar gruplarımız sağ olsunlar bu konuda desteklerini esirgemediler. Biletlerin tükenmesiyle aşağı yukarı 40 bin taraftar bu maçı izleyecek. Bütün çekişmeleri, sezon içindeki bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıp bu 90 dakikaya odaklanmamız gerekiyor. Bursaspor olarak bütün hazırlıklarımız yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm oyuncularımız tam konsantre bu maça kenetlendi. İnşallah bu maçtan yüzümüz ak bir şekilde çıkarak camiamızla beraber rahat bir nefes alacağız."

- "Büyük bir camiayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursaspor'un Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 9 yıl önce bugünlerde şampiyonluğa ulaştığını söyledi.

Bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve tek vücut olarak şampiyonluğa inandıklarını ve başardıklarına dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Tüm şehir olarak takımımızı bu zorlu süreçten eski günlerine döndürecek olan bu birlik ve beraberlik ruhudur. Biz büyük bir camiayız. Bu kötü süreçte 45 bin kişilik stadımızda hafta sonu oynanacak maç öncesinde tüm biletler maça günler kala tükendi. Bursaspor birlikte daha güçlü ve birlikte daha büyük. İnşallah bunu hafta sonu oynanacak Göztepe maçında da göstermek istiyoruz."