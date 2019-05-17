Sofiane Feghouli: O gün o maçı alacağız

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, 19 Mayıs Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Cezayirli futbolcu, taraftar desteği ile Başakşehir'i kendi evlerinde mağlup edeceklerini dile getirdi.

Feghouli, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazanmaları ile ilgili, "Açıkçası çok mutluyum çünkü sezon başındaki hedeflerimiz arasında Ziraat Türkiye Kupası'nı almak vardı. Benim de kişisel hedefimde kupa kazanmak vardı. Galatasaray'a geliş amacım da buydu. Kariyerimde daha önce kupa kazanmamıştım" dedi.



"TARAFTAR DESTEĞİ BAŞAKŞEHİR'E BASKI OLACAK"

Süper Lig'de şampiyonun büyük ölçüde belli olacağı karşılaşma hakkında da konuşan Feghouli, "Hem çok sabırsızım hem de çok motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu açıkçası son final ve buna final oynayacak şekilde hazırlanıyoruz. Tabii burada taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Başakşehir ile aynı puandayız ancak burada taraftar desteğiyle oynayacağımız için onların üzerinde bir baskı olacak. Maç gününe kadar dinlenip hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Umuyorum ki o gün maçı alacağız" ifadelerini kullandı.



"BU SENE DAHA FAZLA VERİM ALIYORUM"

Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sene ile bu sene arasındaki performansının sorulması üzerine de şunları söyledi;

"Geçen yıl ile bu yılı karşılaştırırsak, bu sene sakatlık yaşamadım ve dolayısıyla takımda daha fazla maça çıkıyorum. Daha fazla takımla beraber olduğum için de oyun sistemini otomatiğe bağladık, daha fazla verim alıyorum. Tabii sezon başında o kadar oynamadım ama kendimi bırakmayarak mücadelemi devam ettirdim. Yaşın da getirdiği bir olgunluk var, 29 yaşındayım. Bütün bunlar etkileyen faktörlerdi."