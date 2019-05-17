Luis Enrique'den milli takıma zorunlu ara

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Madrid'deki merkez binasında düzenlenen ve Milli Takım'a çağırılan aday futbolcuların açıklandığı basın toplantısında konuşan Spor Direktörü Jose Francisco Molina, teknik direktör Luis Enrique'nin Faroe Adaları ve İsveç maçlarında olmayacağını duyurdu.

Luis Enrique'nin "ciddi ailevi sorunlar" sebebiyle Milli Takım ile ilgilenemediğini kaydeden Molina, her şeye rağmen RFEF'nin teknik direktör Enrique ile arasındaki anlaşmaya tamamen sadık kaldığını ve bu zor dönemde İspanyol teknik adamın yanında olduğunu ifade etti.

Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında olmamış, Milli Takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.

İspanyol basını, Enrique'nin 26 Mart'tan bu yana Milli Takım ile bağlantılı çalışmalara katılmadığını, ailesinin yanında olduğunu yazdı.

Luis Enrique'nin yokluğunda Milli Takım'ın başında yardımcı antrenör Robert Moreno'nun çıkacağı bildirildi.