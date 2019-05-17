Adı Fenerbahçe ile anılan Max Kruse...

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer aldığı iddia edilen Alman santrfor Max Kruse, Werder Bremen ile yollarını gelecek sezon için ayırma kararı aldı.

2016 yılında Wolfsburg'dan 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Werder Bremen'e transfer olan Kruse, gelecek sezon Alman ekibinde olmayacağını açıkladı.

Werder Bremen ise oyuncusuna emekleri için teşekkür mesajı yayımladı.

Kruse bu sezon Bundesliga'da Werder Bremen formasıyla 32 karşılaşmada 11 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.