Spor Toto 1. Lig'de günün sonuçları

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Eskişehirspor karşılaşması, Boluspor’un 3-2’lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Sinan Dereci xx, Mehmet Yıldırım xx, Serdar İla

Boluspor: Sabri Can xx, Abdulkadir Yağız xx, Sebaihi xx (Erkan Süer dk. 70 x), Akabueze xxx, İshak Çakmak xx, Muhemmed Çetin xx, Dimov xx, Batuhan Altıntaş xx (Mustafa Çınar dk. 86 ?), Burak Asan xx (Mutlu Güler dk. 81 x), Hayrullah Bilazer xx, Burak Bekaroğlu xxx

Yedekler: Cengizhan Şarli, Gökhan Köstereli, Abdurrahman Çağlar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Sissoko xx, Kamal İssah xx, Milinkovic xx (Mete Kaan Demir dk. 60 xx), Bedirhan Altuntaş xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx (Alperen Kocabaş dk. 68 xx), Furkan Balaban xx, Sekidika xxx, Mehmet Özcan xx, Talha Erdoğan xx (Metehan Altunbaş dk. 46 xx)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Tolga Yakut, Harun Kahraman

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Burak Bekaroğlu (dk. 28), Akabueze (dk. 54), Mutlu Güler (dk. 84) (Boluspor), Dimov (dk. 83 k.k.), Sekidika (dk. 90) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: İshak Çakmak, Bilal Sebaihi, Burak Asan (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig’in 34. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Hatayspor’la karşılaştı. Maç Hatayspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.





Stat: Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan xxx, Murat Altan xxx, Ufuk Uğurlu xxx

Balıkesirspor Baltok: Asil Kaan xx, Cumali Bişi xx, Furkan Çil xx, Kağan Kayalı xx, Doğa İşeri xx, Oğuzhan Çapar xx, Muhammed Ali xx, Serdar Güncü xx, Celal Emir xx, Sedat Şahintürk xx (Ömer Tayyib dk. 80 ?), Rahmi Anıl xx (Harun Raşit dk. 87 ?)

Yedekler: Atilla Özmen

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hatayspor: Ömer Alıcı xxx (Süleyman Çamlıca dk. 83 ?), Soner Örnek xx, Hamıdou Maıga xxx, Mehmet Tayfun xx, Yasin Güreler xx, Saadıo Dıallo xx (Joseph Akomadı dk. 46 xx), Semih Üstün xx, Wellıngton xxx (İsmail Yılmaz dk. 83 ?), Dmytro Korkıshko xxx, Özgür Kazar xx, Honero Gomis xxx

Yedekler: Resul Mert, Haluk Ray, Oğuz Kaan, İsa Taş

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Dmytro Korkıshko (dk. 50), Wellıngton (dk. 58 pen.), Honero Gomis (dk. 63) (Hatayspor)

Sarı kart: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Altay sahasında Birevim Elazığspor’u konuk etti. Mücadele Altay'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda oyuncu Murat Uluç, bu karşılaşmayla futbol yaşantısına nokta koydu. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Uluç, jübile maçında golünü atarak yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli oyuncu sahayı arkadaşlarının omzunda terk etti.



Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Mücahit Değermenci xx, Ogün Kamacı xx

Altay: Emre, Murat Uslu xx, Ulaş xx, İbrahim Öztürk xx, Serkan xx (Çağrı dk. 77 x), Ferhat xx (Berkan dk. 73 x), Mesut Can xx, Oğuz Han xx, Tatos xx, Murat Uluç xxx (Hüsamettin dk. 14 x), Paixao xxx

Yedekler: Aydın, Merter, İbrahim Akın, Furkan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Birevim Elazığspor: Ali xx, Murathan xx, Gökhan xx, Yiğitcan xx, Ahmet Burak xx, Abdülkadir xx (Muhammed dk. 81 x), Kadir xx, Salih xx, Cengizhan xx (Eren dk. 67 x), Şahan xx, Ömer xx (Fırat dk. 72 x)

Yedekler: Ahmet Doğan, Kadir, Muhammed

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Goller: Murat Uluç (dk. 13), Paxiao (dk. 52 ve 57), Hüsamettin (dk. 82) (Altay)

Spor Toto 1. Lig’in 34 . haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı





Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Sarper Barış xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin x (Metin Yüksel dk. 82 x), Bajram Ajeti xx (Oltan Karakullukçu dk. 66 x), Onur Ramazan Toprak xx, Nazmi Candogan xx, Taşkın İlter x(,Emre Öztürk xx, İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx, Gökhan Kardeş xx (Enes Ata dk. 44 xx)

Ümraniyespor: Enes Fidayeo xx, Timur Temeltaş xx, Andreas Vasılogaınnıs xx (Recep Aydın dk. 76 x), Birol Parlak xx, Sekan Göksu xx, Ugur Aygören xx, Fuat Bavuk x (Atabey Çiçek dk. 77 x), Muhammet Gönülaçar xx, Baubacar Dıabang xx (Cenk Doğan dk. 63 x), Gökhan Lale xx, Levy Madında xx

Teknik Direktör : Ahmet Taşyürek

Goller: Bajram Ajeti (dk. 16 pen.), Oltan Karakullukçu (dk. 67) (Afjet Afyonspor), Levy Madinda (dk. 20 pen.), Serkan Göksu (dk. 40) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Onur Ramazan, Enes Ata (Afjet Afyonspor), Uğur Aygören (Ümraniyespor)