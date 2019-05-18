İngiliz devleri Eljif Elmas'ın peşinde

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle adı anılan Eljif Elmas'ı transfer listesine aldı.

Makedon futbolcuya aynı zamanda Tottenham ve Manchester City'nin de ilgisi olduğu öğrenildi.

Gelecek sezon için şampiyonluk hesapları yapan Kırmızı Şeytanlar, genç futbolcuyu bu yaz kadrosuna katmaya kararlı gözüküyor.

Fenerbahçe yönetimi ise 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas için kapıyı 20 milyon euro'dan açmayı planlıyor.

19 yaşındaki Elmas bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıktı, 3 gol attı.