Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu

Trabzon’daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon’da 44 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. 42’si Hüseyin Avni Aker Stadı, 2’si Medical Park Stadı’ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 55 gol attı. Geçen sezon Trabzon’da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon’da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

Trabzonspor evinde son 6 maçı kazanamadı

Trabzonspor, evinde yaptığı son 6 lig maçında Beşiktaş’ı yenemedi, son 4’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Sahasında son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0’lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 6 müsabakadan 4’ünü yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Joao Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Adriano, Mirin, Vida, Caner, Medel, Atiba, Ljajic, Quaresma, Güven, Burak Yılmaz