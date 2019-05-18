Spor Toto 1. Lig'de eşleşmeler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 2018-19 sezonu, Cumartesi günü oynanan 34. ve son hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Ligin son haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor sezonu şampiyonlukla tamamlayarak, Adana Demirspor'a evinde 2-1'lik skorla boyun eğen Gençlerbirliği ise ikinci sırada yer alarak gelecek sezonda Spor Toto Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.

Sezonu sırasıyla 3, 4, 5 ve 6. sıralarda tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar ise Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep FK ve Adana Demirspor oldu.

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacak üçüncü ve son takımı belirleyecek olan play-off turunun yarı final eşleşmeleri şöyle:

Adana Demirspor - Hatayspor

Gazişehir Gaziantep FK - Osmanlıspor

Play-off turu yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar 22 Mayıs Çarşamba, rövanş maçları ise 26 Mayıs Pazar tarihinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacak son takımın belirleneceği final müsabakası ise 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

İstanbul'da oynanacak olan play-off turu yarı final ve final maçlarının başlama saatleri ve maçların oynanacağı stadyumlar TFF tarafından daha sonra açıklanacak.